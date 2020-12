Elenco do Corinthians vai treinar no Natal

O elenco do Corinthians não vai parar por causa do Natal.

A comissão técnica do clube resolveu dar folga aos jogadores nesta terça, depois da vitória sobre o Goiás, na Neo Química Arena.

Mas, a partir do dia seguinte, os treinos serão diários, até a partida com o Botafogo, agendada para domingo, às 16 horas, no Engenhão.

No dia 24, a atividade está marcada para acontecer no período da manhã, no CT Joaquim Grava, diferente do dia 25, quando o grupo poderá se apresentar para trabalhar apenas à tarde.

O Corinthians venceu seus dois últimos compromissos pelo Campeonato Brasileiro, ainda é o nono colocado, mas agora sonha em chegar ao G6. A distância é de cinco pontos. Para chegar lá, pelo jeito, empenho não vai faltar.