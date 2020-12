Elenco do São Paulo se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Goiás

Após uma segunda-feira de folga, os jogadores do São Paulo que viajaram para o Nordeste na última semana, para enfrentar Ceará e Bahia, se reapresentaram no CT da Barra Funda na manhã desta terça-feira. Com todo o elenco à disposição, o técnico Fernando Diniz iniciou a preparação para o duelo diante do Goiás, que pode garantir a liderança do Brasileirão para o Tricolor.

Os atletas que participaram da dobradinha no Nordeste se juntaram aos companheiros que permaneceram em São Paulo durante o período das partidas. Lucas Perri, Igor Vinícius, Paulinho Boia, Toró e Gonzalo Carneiro se recuperam de lesões, enquanto Bruno Alves foi cortado por ter tido contato com um familiar diagnosticado com covid-19. O camisa 3 testou negativo para o vírus pela terceira vez e foi liberado.

Com a volta do zagueiro, Diniz terá uma dor de cabeça positiva para montar a defesa do clube do Morumbi. Na vitória contra o Ceará, Diego Costa estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, colocando Léo e Arboleda como titulares. O equatoriano foi bem, marcou um dos gols e foi destaque nos duelos pelo alto, colocando em dúvida qual será a dupla de zaga titular da equipe diante do Goiás.

Contra o Esmeraldino, o São Paulo pode se tornar líder do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor é o segundo colocado, com 41 pontos conquistados, um a menos que o Atlético-MG. O Galo, no entanto, realizou dois jogos a mais que o time paulista, que assumirá a ponta da tabela em caso de triunfo.

A partida é válida pela primeira rodada da competição e foi adiada por conta de um surto de covid-19 no Goiás no inicio de agosto. Antes do embate, marcado para às 19h (de Brasília) de quinta-feira, no estádio Hailé Pinheiro, o São Paulo retorna ao CT da Barra Funda para mais uma sessão de treinamento.