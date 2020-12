Elenco palmeirense ganha folga domingo, mas terá dia de trabalho na véspera do Natal

Derrotado pelo Internacional na noite de sábado, o elenco palmeirense ganhou o domingo de folga. A programação de trabalho da semana publicada pelo clube alviverde, no entanto, prevê um treinamento na quinta-feira, véspera do feriado de Natal.

O Palmeiras entra em campo para encarar o América-MG às 21h30 (de Brasília) desta quarta, no Allianz Parque, pela semifinal da Copa do Brasil. Pela programação inicialmente estabelecida, o elenco treinaria na manhã de domingo, mas o dia será de descanso – a reapresentação está marcada para a tarde de segunda.

De acordo com a rotina publicada pelo Palmeiras por meio de seu site oficial, elenco trabalhará na Academia de Futebol a partir das 10 horas de quinta-feira, dia 24 de dezembro. Os jogadores descansam apenas na sexta e se reapresentam na tarde de sábado.

Com os meses de paralisação do futebol por conta da pandemia de covid-19, o calendário ficou apertado. Às 18h15 de domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time dirigido por Abel Ferreira encara o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque.

Com o Palmeiras ainda envolvido em três competições, os últimos dias do ano também serão movimentados para o elenco. No compromisso que marca o fim de 2020, o time alviverde decide o classificado à decisão da Copa do Brasil contra o América às 21h30 (de Brasília) de 30 dezembro, no Estádio Independência.