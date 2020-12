Elenco se reapresenta nesta segunda e inicia preparação para enfrentar o São Paulo

O elenco do Fluminense ganhou o fim de semana de folga. Isso porque os Tricolores atuaram no meio da semana, quando foram derrotados pelo Atlético-GO.

Só que nesta segunda-feira, os jogadores voltam aos treinos no CT Carlos Castilho. O técnico Marcão vai iniciar a preparação visando o confronto contra o São Paulo, no Maracanã, no sábado, às 21 horas (de Brasília).

Marcão espera conquistar os três pontos na próxima partida do Flu

Marcão terá alguns problemas para a partida. O zagueiro Luccas Claro está lesionado e não terá condição de atuar. Já o volante Hudson e o meia Ganso, suspensos, também serão desfalques.

Para a zaga, Matheus Ferraz e Nino devem formar o setor. No meio, Marcão tem um problema, pois o substituto imediato de Hudson é Martinelli, que está lesionado. O treinador pode optar por Yago, Nascimento ou Calegari para o setor.

Ganso vem sendo opção no banco de reservas e por isso sua ausência é a menos sentida no Fluminense.

O Fluminense vai se preparar visando o líder da Série A, que pode poupar alguns titulares por conta das semifinais da Copa do Brasil.