Eliminados de A Fazenda 12 já têm data para retornar à sede; saiba quando · .

Os eliminados de A Fazenda 12 vão invadir a sede neste final de semana. A produção do reality show quer promover dinâmicas com os ex-confinados para dar aquela agitada na reta final do jogo. Eles encontrarão os finalistas do programa no sábado (12) à noite para uma prova especial.

Na noite desta sexta-feira (11), o público acompanhará a formação da roça ao vivo. Amanhã, além da dinâmica com os ex-peões, um peão dirá adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. No domingo (13), o reencontro será exibido na televisão e uma nova roça será formada. O resultado será divulgado na segunda-feira (14).

A dinâmica “Lavanderia” vai ao ar na terça-feira (15). No especial, todos os participantes irão acertar as contas sobre as desavenças no confinamento. O programa também contará com a última eliminação da temporada.

Na quarta-feira (16), o público acompanhará a última festa da temporada, com a presença dos 20 participantes. No dia seguinte, a Record exibe a final do reality. As informações foram divulgadas pela emissora em chamada institucional.

Há alguns dias, os ex-peões e peoas estão confinados em quartos separados e passam por testes de saúde por conta da pandemia da Covid-19. A ideia é que eles participem da atividade e depois retornem ao hotel. Luiza Ambiel é o nome mais aguardado para retornar ao local onde protagonizou muitas tretas.

O sertanejo Mariano, último eliminado da madrugada desta sexta-feira (11), já saiu da sede direto para o hotel. Ao contrário do processo habitual, ele não participou presencialmente de atividades na Record.

Confira a programação:

Sexta-feira (11): Formação da roça

Sábado (12): Eliminação

Domingo (13): Prova com peões e eliminados + nova formação de roça

Segunda-feira (14): Eliminação

Terça-feira (15): Especial “Lavanderia” + última eliminação da temporada

Quarta-feira (16): Festa com todos os participantes

Quinta-feira (17): Final do reality

