Eliminados de A Fazenda 12 transformam confinamento em hotel em reality paralelo · .

Confinados em um hotel antes de retornar para A Fazenda 12, os eliminados da edição usaram as redes sociais para transformar o isolamento social em um reality show paralelo. No andar mais agitado estão Lucas Selfie, Raissa Barbosa e Lucas Strabko, o Cartolouco, que assumiu a missão de tirar todo mundo do sério com seus berros.

Em apenas dois dias, os eliminados já transmitiram lives, discutiram e fizeram as pazes. Cartolouco, por exemplo, intermediou uma reconciliação entre Raissa e Selfie: “Ô Raissa, ele te ama! Os olhos dele brilham, Raissa, ele te ama”, disse o jornalista. “A que ponto eu cheguei? O Cartolouco tendo que fazer minha reconciliação”, ironizou Selfie.

O ex-Pânico, inclusive, emprestou um de seus celulares para Jakelyne Oliveira gerar conteúdo e levou uma piscina inflável para o hotel, além de bebida alcoólica. Lucas também tentou gravar memes com Raissa, que está no quarto ao lado, e transmitiu Cartolouco gritando várias vezes.

No andar de baixo, onde estão Luiza Ambiel e JP Gadêlha, as coisas não estão muito diferentes. Ao receber seu jantar na noite de domingo (6), o bombeiro se deparou com a musa da Banheira do Gugu com o bumbum do lado de fora da janela, rebolando. “Fui eu que ensinei”, se orgulhou Carol Narizinho.

Luiza ainda agitou os Stories ao avisar que estava sem calcinha para dar uma “respirada” e invadiu a live de Selfie e Cartolouco. Nos comentários, a atriz brigou com uma internauta identificada como Joice e mandou Fernandinho BeatBox “enfiar um metro de bambu no cu”, assim como fez com Raissa dentro do confinamento.

Depois da live, Cartolouco continuou gritando e chamando pelos hóspedes do hotel que passavam em frente ao seu quarto. Os berros foram tantos, que a produção precisou dar uma bronca no jornalista.

Confira abaixo a repercussão nas redes sociais:

o cartolouco ta servindo muito “meu amg, vem na minha janela pfv” e no final “vaii” incentivando o lucas a se declarar kkkkkkkkkkkpic.twitter.com/3ygWmS1KW1

— duda (@comentdudinha) December 7, 2020

Não sei o que é melhor o Lucas desesperado com um copo

O cartolouco rachando o bico ou a Luiza mandando o Fernando enfiar um metro de bambu no cu. Parabéns Carelli é esse elenco que vc perdeu Hahahahahaha pic.twitter.com/rkaIVuoffL

— Evillyn lapada na rachada🃏🐣🧢🐇 (@amandaevillyns1) December 7, 2020

Como eu amor ser vizinho de Selfissa. É amor o dia todo. pic.twitter.com/HjzzCutegi

— Cartolouco 🎩 (@Cartolouco) December 6, 2020

Essa live foi A MELHOR coisa da fazenda

Tivemos Luiza brigando com haters nos comentários, Cartolouco dando uma de cupido/coaching do Lucas, Raissa quase derrubando a parede e brigando com o Lucas, o próprio dando uma de La Casa de Papel

— Biazinha✨ (@timidadms) December 7, 2020