Elite: Netflix divulga fotos do término das filmagens da 4ª temporada

Na última terça-feira (22), a Netflix divulgou algumas imagens inéditas dos bastidores da série Elite. O streaming também aproveitou para anunciar que a produção da 4ª temporada terminou recentemente.

“Eu, como fã, me sinto na obrigação de panfletar e avisar que as gravações da quarta temporada de Elite já terminaram”, publicou em seu Twitter oficial, acompanhado das imagens.

As fotos trazem diversos membros do elenco em momentos de descontração e também enquanto acompanhavam as cenas que haviam acabado de ser filmadas. O elenco principal também aparece interagindo diretamente com os novos membros, que incluem Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi e Pol Granch.

Confira a publicação completa e todas as imagens compartilhadas:

Apesar das novas adições de elenco para a 4ª temporada de Elite, mais alguns membros irão deixar a série após a exibição dos novos episódios. Itzán Escamilla e Omar Ayuso ficarão de fora de uma possível 5ª temporada e não retornarão, respectivamente, como Samuel e Omar.

Escamilla, inclusive, disse, em entrevista ao Hola! que sentirá muitas saudades da produção. “Tem sido como ir à escola: você vai, se relaciona e depois sente falta, mesmo que queira fazer outras coisas”, afirmou.

Vale lembrar que Danna Paola, Ester Expósito, Jorge López, Álvaro Rico e Mina El Hammani já não estarão presentes nos episódios da 4ª temporada de Elite.

Danna Paola e Ester Expósito não participarão da 4ª temporada da série. (Reprodução)Fonte: Netflix

Danna Paola, que pediu para sair da série, afirmou que não havia gostado dos rumos de sua personagem. Já Ester Expósito esteve presente em outros projetos audiovisuais da Netflix, como a série Alguém tem que Morrer, e deve se dedicar a novas oportunidades.

Apesar de não ter uma data de estreia oficial confirmada pelo streaming, a 4ª temporada de Elite deverá ser lançada em algum momento de 2021. A expectativa é de que isso aconteça ainda durante o primeiro semestre.