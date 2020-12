Ellen ataca de Sherlock Holmes e descobre podre de Mitsuko · .

RESUMO: Após Anderson (Juan Paiva) sofrer um acidente grave em Malhação – Viva a Diferença, Ellen (Heslaine Vieira) atacará de Sherlock Holmes para investigar o que fez o irmão bater a moto. A nerd, então, descobrirá que Mitsuko (Lina Agifu) foi a última pessoa a se encontrar com o motoboy antes de ele perder o controle e se chocar com um ônibus

Segunda, 7/12 (Capítulo 175)

Anderson é socorrido por uma ambulância. K2 manipula Tato e tenta se reaproximar do rapaz. Moqueca avisa a Ellen e Das Dores sobre o acidente de Anderson. Anderson é levado para o hospital em que Nena trabalha, e a enfermeira se desespera ao ver o estado do filho. Ellen conta para Tina sobre o acidente do irmão.

Keyla, Fio, Benê e Lica vão para o hospital em que Anderson está. Samantha sofre ao saber do acidente. Edgar, Ernesto e Bóris conversam, quando Malu chega. Todos apoiam Ellen e Das Dores. Tina culpa Mitsuko pelo ocorrido com Anderson. Nena implora que Mitsuko opere Anderson. Mitsuko anuncia que iniciará a cirurgia de Anderson.

Terça, 8/12 (Capítulo 176)

Todos rezam por Anderson no hospital. Noboru conforta Tina. Mitsuko avisa que Anderson está fora de perigo, e Nena agradece a médica. Tato desabafa com Fio sobre a suposta gravidez de K2 e insinua que reatará o relacionamento com a menina. K2 cobra que Tato revele a Keyla que será pai. Samantha apoia Tina e afirma que Anderson a ama.

Nena, Das Dores, Ellen e Tina se unem pela recuperação de Anderson. Mitsuko anuncia que Anderson pode perder o movimento das pernas. K2 mente e conta para Keyla que está grávida. No hospital, um policial questiona a origem do dinheiro encontrado com Anderson na hora do acidente.

Quarta, 9/12 (Capítulo 177)

Tina percebe o nervosismo de Mitsuko com o questionamento do policial. Nena afirma que o dinheiro não era de Anderson. Keyla explica para K2 como cuidar de sua gravidez. MB e Felipe provocam Samantha, que é carinhosa com Lica. Keyla conversa com Tato sobre a suposta gravidez de K2 e afirma que sempre estará ao lado do amigo.

Malu confronta Clara e Lica, que a enfrenta. Anderson desperta do coma pós-operatório. Tina investiga a última entrega feita por Anderson. Keyla desabafa com Benê sobre K2 e Tato. Tina insiste para que Anderson lembre do dia do acidente, e Mitsuko se desespera.

Quinta, 10/12 (Capítulo 178)

Tina confronta Mitsuko, que exige que Tina se afaste para a recuperação de Anderson. Ellen se preocupa com as finanças de sua família. K2 afirma a K1 que será uma ótima mãe. Roney descobre sobre a suposta gravidez de K2 e repreende Tato.

Gabriel pede para passar uma temporada morando com Roney. Ellen alerta Keyla para a possibilidade de K2 ter falsificado seus exames. Clara confronta Malu sobre seus planos de corte de gastos no Colégio Grupo. Ellen descobre que foi Mitsuko quem pediu a última entrega de Anderson antes do acidente. Anderson recupera a memória.

Sexta, 11/12 (Capítulo 179)

Anderson passa mal, e Nena pede que Ellen se afaste. Ellen conta a Tina que Anderson recuperou sua memória. Dóris orienta K2 a revelar a suposta gravidez para sua mãe, e a menina fica apreensiva. Roney permite que Gabriel passe uma temporada em sua casa. K2 teme ser alvo de piadas na escola.

Marta e Luís convencem Dóris a avaliar a campanha de seu projeto. Ernesto torce o pé e Nena cuida do professor. Juca comenta com Benê que pensa em conseguir um trabalho. Tina confronta Mitsuko. K2 pressiona Tato para ficar com ela. Malu pergunta a Clara se Lica e Samantha estão namorando. Tina decide sair de casa.

