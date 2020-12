Elogiado e de contrato novo com o Fluminense, Martinelli mostra pés no chão

Depois de estrear no time principal do Fluminense no empate com o Bragantino na segunda-feira, o volante Martinelli garante que não pensa em apressar as coisas. O cria da base tricolor teve atuação elogiada, e virou opção para o técnico Odair Hellmann.

Com contrato prorrogado até 2024, Martinelli é mais um a disputar posição no meio de campo do Flu, que ficou desfalcado após o afastamento de Dodi.

“Temos de ter a cabeça tranquila. Somos jovens, temos a aprender com eles. São experientes, passam dicas. Saber que a oportunidade chegará mais vezes. Quando for solicitado, aproveitar a oportunidade, como todos os garotos vêm fazendo”, disse Martinelli em coletiva no CT.

“Estou aqui para ajudar o Fluminense. Tenho a cabeça tranquila. Trabalho para evoluir. A oportunidade chegará de novo e tenho de estar pronto para corresponder à altura”, completou o jovem de 19 anos.

Dos quase dez desfalques que o Fluminense teve contra o Bragantino, metade deve estar à disposição para a partida de sábado, contra o Athletico-PR. Recuperado da covid, Hudson pode retornar ao time e atuar na vaga ocupada por Martinelli na última partida.