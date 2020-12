Em 2016, vitória sobre o São Paulo no Morumbi iniciou arrancada do Botafogo no Brasileirão

Para servir de inspiração? Em 2016, o Botafogo passava com um cenário similar com o atual: estava na zona de rebaixamento, convivia com uma recente troca de treinador e enfrentava o São Paulo no Morumbi. O Alvinegro venceu e iniciou uma arrancada na competição. Nesta quarta-feira, às 21h30, em jogo remarcado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Glorioso tentará repetir a dose. A partida terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

Na ocasião, a vitória por 1 a 0, com gol marcado por Sassá nos minutos finais do segundo tempo, levou o Botafogo a 23 pontos, o colocando na 13ª posição. A equipe havia começado a rodada, vale ressaltar, na 17ª colocação, a primeira na zona de rebaixamento.

Sidão; Luís Ricardo, Renan Fonseca, Emerson Santos, Diogo Barbosa; Airton, Bruno Silva (Rodrigo Pimpão), Rodrigo Lindoso, Camilo; Neilton (Fernandes), Canales (Sassá). Esta foi a equipe que atuou no Morumbi na partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016.

Em 2020, a situação é mais dramática. Por coincidência, o Botafogo também chegará a 23 pontos se vencer o São Paulo no Morumbi, mas um resultado positivo não tira o Alvinegro da zona de rebaixamento – diferente do que aconteceu há quatro anos. Atualmente, a distância do Glorioso para o Sport, primeiro time fora do Z4, é de cinco pontos.

Ainda assim, um triunfo é de extrema importância para as pretensões do Botafogo em tentar fugir da degola. O Alvinegro não vence uma partida no Campeonato Brasileiro desde outubro. O São Paulo, por outro lado, luta para aumentar a vantagem na liderança da competição.

O triunfo de 2016 embalou uma reação no Botafogo, que, de lutando para não cair à segunda divisão, conseguiu uma arrancada para se classificar à Taça Libertadores do ano seguinte. A partir daquela partida, o Botafogo somou dez vitórias, três empates e cinco derrotas no Brasilerão, tendo um aproveitamento de 61,1%.

No atual campeonato, o desempenho do Alvinegro pós-vitória sobre o São Paulo em 2016 – em termos de aproveitamento – deixaria a equipe brigando por uma vaga no G4. A realidade, contudo, é outra: o Alvinegro é um dos piores times da competição. O tempo passa e o tempo de uma possível reação, consequentemente, também fica menor.