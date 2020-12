Em 2021, Globoplay terá novelas turcas e a temporada da Vagabanda de Malhação · .

O Globoplay anunciou as novidades que terá em seu catálogo em 2021, e fãs de novelas estarão bem servidos. Além das reestreias de folhetins antigos, a plataforma também terá minisséries, temporadas passadas de Malhação (como a de 2004, famosa pela Vagabanda) e a estreia de novelas turcas.

Segundo anúncio de Erick Brêtas, diretor-geral do Globoplay, durante a CCXP Worlds nesta sexta (4), muitos telespectadores pediram por novelas da Turquia nas redes sociais. Por isso, a empresa foi em busca de títulos.

Ele afirmou que Fatmagül – A Força do Amor está confirmada, e o streaming deve anunciar mais produções turcas em breve. A novela já foi exibida no Brasil em 2015, na Band.

De volta aos títulos brasileiros, o catálogo de produções da teledramaturgia que estarão disponíveis no Globoplay será ampliado. Em 2020, a plataforma passou a disponiblizar novelas de sucesso que foram ao ar entre as décadas de 1980 e 2000, no horário nobre. Elas continuarão a estrear periodicamente, mas no ano que vem Malhação também ganhará espaço.

“Posso destacar duas temporadas de Malhação, a 2004 e a 2000. O público espera muito por esses personagens”, disse Brêtas. A Malhação de 2004 foi uma das mais bem-sucedidas da franquia, em que Marjorie Estiano interpretava uma vilã e vocalista do grupo Vagabanda. As músicas fizeram muito sucesso e são lembradas pelos fãs até hoje.

Já a temporada de 2000 foi protagonizada por Fábio Azevedo e Ludmilla Dayer, mas dois coadjuvantes roubaram a cena: Bia (Fernanda Nobre) e Cabeção (Sergio Hondjakoff).

Para os noveleiros mais antigos e saudosistas, o Globoplay terá pela primeira vez novelas dos anos 1970 na íntegra. Bretas revelou dois títulos clássicos da TV que estarão no streaming: Pai Herói (1979) e Pecado Capital em sua versão original de 1975, em preto e branco.

Além disso, haverá ainda minisséries das antigas disponibilizadas na plataforma. No total, 26 produções de teledramaturgia do passado vão reestrear no Globoplay em 2021, entre novelas de 1970 a 2010, minisséries e temporadas de Malhação.