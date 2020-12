Em A Fazenda 12, Jojo diz que desistiu de bariátrica por medo de virar alcoólatra · .

Em A Fazenda 12, Jojo Todynho revelou que deixou de fazer a cirurgia bariátrica –que reduz o estômago e resulta na perda de peso– por medo de se tornar alcoólatra. Em conversa com Lipe Ribeiro, a funkeira explicou que queria passar pelo procedimento, mas foi proibida por seu médico.

“Eu cismei que eu queria fazer bariátrica. Meu médico falou: ‘Tá maluca?’. Ele falou: ‘Você não pode’…”, lembrou ela. “São seis meses sem beber”, comentou o ex-MTV.

A cantora explicou que, caso fizesse o procedimento, não poderia mais ingerir bebida alcoólica.

“Não, mas não é isso. Mesmo eu ficando esse tempo todo sem beber, o meu organismo… Eu posso me tornar uma pessoa alcóolatra porque o organismo começa a substituir comida por bebida. E eu, como já tenho álcool no organismo, eu tenho tendência de virar alcoólatra futuramente. Por isso, eu não posso fazer essa cirurgia”, continuou.

Ainda durante a conversa, a peoa lembrou que quase morreu ao tomar um medicamento que não devia. A funkeira foi salva por DJ Batata, seu empresário.

“Fui fazer um show em Volta Redonda, Rio de Janeiro, estava lá no show, eu falei assim: ‘Batata, me segura, eu tô apagando’. Meus exames todos alterados, fígado fodido’. O Batata falou: ‘O que você tá tomando?’. Ele falou: ‘Já era pra tá morta’. [O remédio] Estimula o emagrecimento, mas eu não sabia”, contou.

