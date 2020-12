Em A Fazenda 12, Lidi diz que perdeu papel de Gabriela por causa da idade · .

Em A Fazenda 12, Lidi Lisboa disse que perdeu o papel de Gabriela na nova adaptação para os cinemas do clássico de Jorge Amado. Neste sábado (12), em conversa com Tays Reis, a atriz de 36 anos explicou para a cantora que, a partir dos 35, as colegas de profissão deixam de ser chamadas para testes –o que teria ocorrido com ela durante a seleção do elenco do longa-metragem.

Vote na enquete > Quem deve ficar em A Fazenda 12: Jojo, Lidi ou Mateus?

“Quem reprisou Gabriela foi a Juliana Paes”, relembrou a namorada de Biel, em referência à novela homônima da Globo (2012). “Não, nem me fale. Esses tempos fiquei sabendo que teve um teste para…, vão fazer Gabriela, o filme”, afirmou a protagonista de Jezabel (2019).

Tays se animou com a notícia da nova versão da história, porém Lidi logo pestanejou: “Fiquei puta que não fui chamada para fazer o teste. Tudo bem que eu tenho 36, 40 anos. Você sabe que os negócios de testes vão dos 18 aos 35? Você fica com 36, já está acabada, na merda”.

A baiana ficou surpresa com o relato da colega de reality e questionou: “Vão fazer Gabriela mais nova?”. “Eu acho que Gabriela era nova”, pontuou a atriz. Em seguida, sem citar o nome da Globo, Tays questionou se a emissora concorrente era a responsável pela adaptação. Lidi reforçou que o novo projeto é um longa-metragem.

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre A Fazenda 12!

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#20 – Elenco de peões: Quem se deu bem e quem se deu mal em A Fazenda 12?” no Spreaker.