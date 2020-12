Em A Fazenda 12, Lipe surpreende a namorada com pedido de casamento · .

Em A Fazenda 12, Lipe Ribeiro surpreendeu Yá Burihan e a pediu. Nesta quarta-feira (16), a agora noiva do peão participou de uma atividade no confinamento rural, na qual ele propôs a união. A dinâmica não foi exibida no PlayPlus, mas o ex-MTV compartilhou a reação da amada com os finalistas do reality minutos depois.

Votação -> Quem deve ser campeão de A Fazenda 12: Biel, Jojo, Lipe ou Stéfani?

“Ontem tinha falado para o [Lucas] Selfie: ‘Compra uma aliança, que depois do anúncio [do campeão do reality] vou pedir a Yá em casamento’. Aí eu falei agora”, comentou Lipe com Biel, Stéfani Bays e Jojo Todynho. “Você pediu ela em casamento? E ela?”, indagou a gaúcha emocionada.

O finalista acenou com a cabeça e imitou a reação da amada: “Felipe… Felipe… Claro! Claro!”. Os peões riram da imitação e brincaram com a surpresa. “Tá bom, tá gravando? Boa noite, que merda. Claro, aceito!”, comentou Stéfani ao fingir que estava envergonhada com o pedido.

Durante a dinâmica, Lipe se emocionou ao ler a carta escrita pela amada. Na mensagem, ela parabenizou o peão e contou que ele será tio e padrinho do futuro sobrinho.

Confira os vídeos:

O LIPE PEDIU A YA EM CASAMENTO SOCORRO pic.twitter.com/8OHE5Io2e4

— luh 🎨 (@luhcomentss) December 16, 2020

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre A Fazenda 12!

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#20 – Elenco de peões: Quem se deu bem e quem se deu mal em A Fazenda 12?” no Spreaker.