Em Atibaia, Cruzeiro encerra preparação para duelo contra a Ponte Preta

Após três dias de atividades em Atibaia, interior de São Paulo, o Cruzeiro encerrou sua preparação para o duelo contra a Ponte Preta, marcado para terça-feira e válido pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Nesta segunda-feira, a Raposa realizou seu último treino antes da partida no Moisés Lucarelli.

Para o confronto, o técnico Luiz Felipe Scolari terá a volta do lateral-esquerdo Matheus Pereira, que cumpriu suspensão no empate com o Avaí, na última sexta-feira. Por outro lado, o goleiro Fábio e o atacante Rafael Sobis receberam o terceiro cartão amarelo e não estarão à disposição.

Quem substituirá Fábio é Lucas França, que receberá sua primeira oportunidade em 2020. Revelado pela Raposa, o goleiro não entra em campo desde setembro de 2019, quando estava emprestado para o Ceará. Mesmo assim, o jogador de 24 anos disse que está pronto para a partida.

“É uma oportunidade que eu tenho trabalhado bastante durante a semana, durante o ano, e que eu sei que está mais próxima a cada dia. Tenho me preparado bastante, creio que estou preparado”, afirmou em entrevista ao canal oficial do Cruzeiro no YouTube.

“Sentimento de muita felicidade e alegria, porque é um prazer muito grande para mim defender essas cores e creio que vai ser um grande jogo. O André Croda (preparador de goleiros) tem nos treinado com muita intensidade, para quando a oportunidade aparecer todos estejam preparados”, completou.

Atualmente, o Cruzeiro ocupa a 10ª colocação da Série B, com 40 pontos. Invicto há seis partidas, o time comandado por Felipão busca voltar a vencer depois de dois empates consecutivos.