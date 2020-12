Em boa fase com a camisa do São Paulo, Luciano é eleito jogador do mês do Brasileirão

Desde que chegou ao São Paulo vindo do Grêmio em 18 de agosto deste ano, Luciano vem sendo uma peça importante no ataque do técnico Fernando Diniz. Tal desempenho o fez ser eleito o melhor jogador do mês de novembro do Campeonato Brasileiro.

Em postagem na conta oficial da competição, é destacado os seis jogos disputados e os seis gols anotados pelo atacante de 27 anos. Luciano, ao todo e incluindo Copa do Brasil, atuou em 25 partidas pelo clube e já balançou a rede 14 vezes.

Foram 6 gols em 6 jogos, com o @SaoPauloFC líder e invicto no mês. Relembre um pouco de como brilhou o #JogadorDeNovembroBR20, Luciano! pic.twitter.com/9Imt2KjAD7 — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) December 6, 2020

O São Paulo entra em campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Sport, no Morumbi, em mais uma partida para manter a grande fase no Brasileirão. O Tricolor Paulista ocupa a primeira colocação e com um jogo a menos em relação ao segundo colocado, o Atlético-MG.

O mês de dezembro será bastante movimentado para a equipe, pois, além de jogar a partida atrasada do Brasileiro, terá as partidas da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, nos dias 23 e 30.