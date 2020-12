‘Em campo, não se falavam entre eles’

A crise que o Barcelona atravessa não passa somente por resultados recentes negativos, mas também pela relação que alguns atletas possuem entre si no vestiário do clube.

O episódio mais recente foi tratado pelo jornal Sport da Catalunha. Em contato com o diário, Paco López, do Levante, contou que a equipe se surpreendeu como a indiferença apresentada pelos atletas depois da vitória no final de semana.

“Em campo, eles não se falavam entre eles. No máximo, em lances de bola parada e só. Depois da partida, no túnel para os vestiários, não se escutava absolutamente nada. Nem uma palavra de satisfação por terem vencido. Foi uma situação estranha”, disse.

Depois de anos com um vestiário agradável, o que se vê, atualmente, é um ambiente de frieza e apatia, segundo aponta a publicação. Apesar de não existir um sentimento de briga entre os mais jovens e mais experientes, também não existe uma proximidade. Depois da derrota por 3 a 0 para a Juventus, Griezmann externalizou esse sentimento.

“Falta de tudo. Querer correr, querer trabalhar, querer atacar. A imagem é muito feia”, disse ele, mostrando que o problema não é somente com o treinador, mas com o vestiário.

No último domingo, o jornal El País ainda revelou uma discussão entre Riqui Puig e Ronald Koeman durante a pré-temporada pelo vazamento da informação de que o técnico não contava mais com o meia.