Em cinco dias, Alagoas teve 1.039 novos casos de Covid-19

Número de casos suspeitos da doença também subiu entre a segunda e esta sexta-feira

Nos últimos cinco dias, Alagoas registrou 1.039 novos casos de Covid-19 e viu as situações suspeitas da doença crescerem bastante, passando de 2.695 para 3.685 entre a última segunda-feira (30) e esta sexta (4), confirme Boletins Epidemiológicos divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) ao longo da semana. Os números reforçam a preocupação das autoridades médicas, que vêm apelando para que as pessoas continuem adotando todos os cuidados para se proteger da doença, como o uso de máscara, a higienização das mãos e evitar situações que gerem aglomerações.

Conforme o Boletim Epidemiológico desta sexta-feira, 255 novos casos de Covid-19 e três mortes pela doença foram contabilizados em Alagoas. Com a nova atualização, o estado passa a registrar um total de 5.898 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da doença, que resultaram em 2.349 óbitos.

Atualmente, 1.528 pessoas estão em isolamento domiciliar e há 3.685 casos suspeitos em investigação. Outros 91.843 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença.

Os casos confirmados de pessoas com a Covid-19 estão distribuídos nos 102 municípios alagoanos. Em relação ao quadro total de óbitos em Alagoas, estão confirmados 2.349 óbitos por Covid-19, mas, oito deles, eram de pessoas residentes em Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e Bahia, tendo como vítimas seis homens e duas mulheres. Dos 2.341 óbitos de pessoas residentes em Alagoas, 1.316 eram do sexo masculino e 1.025 do sexo feminino. Eram 1.033 pessoas que residiam em Maceió e as outras 1.308 moravam no interior do Estado, segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), da Sesau.

No boletim desta sexta, mais três mortes foram confirmadas, sendo uma vítima da capital alagoana e duas do interior do Estado. A de Maceió era um homem de 68 anos, diabético e cardíaco crônico, que faleceu na Santa Casa de Maceió.

Já as vítimas que residiam no interior do Estado eram dois homens. Um de 74 anos, que morava em Arapiraca, não tinha comorbidades e morreu no Hospital Regional de Arapiraca; e outro de 83 anos, de Quebrangulo, que tinha doença cardiovascular e morreu no Hospital Regional Santa Rita, em Palmeira dos Índios.

Confira a evolução dos casos ao longo da semana:

30/11 – 125 novos casos e 2.695 suspeitos

01/12 – 168 novos casos e 2.909 suspeitos

02/12 – 236 novos casos e 3.200 suspeitos

03/12 – 255 novos casos e 3.511 suspeitos

04/12 – 255 novos casos e 3.685 suspeitos

