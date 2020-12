Em conversa gravada, Robinho tenta impedir amigo de falar com vítima no Facebook

Em transcrição de áudio anexado ao processo que levou à condenação de Robinho a nove anos de prisão na Itália por violência sexual, o atacante tenta impedir um amigo de falar com a vítima e se mostrou preocupado com a situação. A informação foi divulgada pelo site “UOL”.

Um ano depois do crime na boate, Robinho ligou para um dos amigos que estava no Brasil e relatou que a vítima havia descoberto os nomes de quem teria se envolvido no ato. O jogador acreditava que ela estaria, então, passando as informações à polícia.

Em outra conversa, Robinho ainda havia aconselhado um amigo a voltar ao Brasil para evitar uma prisão na Itália. As conversas gravadas com autorização judicial foram fundamentais para a condenação.

O Tribunal de Apelação de Milão confirmou na última quinta-feira a condenação em segunda instância de nove anos de prisão para Robinho e Ricardo Falco por violência sexual cometido em uma boate “Sio Cafe”, em Milão, em 2013. A vítima, uma jovem albanesa, comemorava seu aniversário naquela noite. A defesa do jogador recorrerá à Corte de Cassação, terceira instância italiana.

Veja abaixo trechos da conversa de Robinho com um amigo, relatando que outro amigo estaria falando com a albanesa. O nome do amigo foi preservado pela reportagem, já que o mesmo não foi processado pela Justiça Italiana:

Robinho: “Agora a questão é o seguinte, mané. A questão é que o amigo 2 ficou trocando maior ideia com a mina, a mina foi pelo Facebook pegou todo mundo, pegou tu, eu falei: ‘Como que a mina sabe, como que o cara sabia o nome de vocês?'”

Amigo 1: “Que isso cara, então alguém que deu, e foi o amigo 2“

Robinho: “É, eu quero falar com o amigo 2, mano, pro amigo 2 sacar bagulho de Facebook porque os caras estão investigando e não é brincadeira, não”

Robinho: “Eu falei ‘Cara! Se esse bagulho sair na imprensa vai me foder’, aí, resumindo, falou que perguntou de você, falou que tinha seu nome, seu telefone, porque o amigo 2 ficou falando com a mina pelo telef… pelo Facebook mano…”

Amigo 1: “Mas, mas, Neguinho, ainda falei para o amigo 2, ‘mano, esquece isso aí’, quer ficar batendo papo”

Robinho: “Exato. Mas então eu quero tentar falar com ele, mas eu não consigo falar com ele, eu preciso…”