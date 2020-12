Em crise financeira, Santos vende parcelas de mecanismos de solidariedade

O Conselho Deliberativo do Santos autorizou em reunião virtual na noite desta quinta-feira a venda de nove parcelas de mecanismos de solidariedades da Fifa – valores pagos a clubes formadores por negociações futuras.

O Peixe tem 844 mil euros (R$ 5,2 mi) a receber a curto prazo. Com problemas financeiros, o Alvinegro negociou a venda desses créditos no mercado financeiro. Com juros e comissão, a antecipação será de 718 mil euros (R$ 4,5 mi).

“Na maioria dos casos, clube precisa entrar com ação na Fifa para receber. Situação complicada, então Santos pode vender esses títulos e receber, se eximindo de responsabilidade futura. A instituição que comprar vai receber diretamente dos clubes. Para o Santos é excelente”, disse o presidente Orlando Rollo.

As parcelas dos mecanismos se referem a negociações com Robson Bambu (Nice), Danilo (Juventus), Caio Henrique (Monaco), Carlos Vinicius (Benfica) e Felipe Anderson (West Ham).

O Santos utilizará esses valores para tentar honrar compromissos com o elenco. O Santos deve 30% do salário de outubro, além de direitos de imagem e premiações atrasados.