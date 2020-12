Em desafio de casal, Tays Reis esquece aniversário de Biel e deixa cantor chocado · .

Tays Reis e Biel participaram de um desafio promovido por Lucas Strabko, o Cartolouco, no canal do YouTube do jornalista. O objetivo do vídeo era mostrar se a afinidade do casal está em dia, mas os ex-participantes de A Fazenda 12 escorregaram em algumas perguntas e a cantora esqueceu até a data de aniversário do amado. “Eu sou péssima, de verdade, não ‘dou’ para brincar com essas coisas”, lamentou Tays.

A baiana ainda tentou acertar pelo menos o ano e apostou em 1994, mas errou. Biel a corrigiu, explicando que nasceu em 1996, e ficou chocado com a falha da morena. “Meu Deus, Tays. Vai embora, vai”, disse o funkeiro, espantado. A mãe da dona do hit Paredão Metralhadora assistiu à gravação do vídeo e também ficou assustada pela falta de memória da filha. “Que vergonha”, gritou dona Sueli, com as mãos na cabeça.

Cartolouco fez a mesma pergunta para Biel, e o paulista teve que responder a data em que a namorada nasceu. “O meu tá próximo, ele vai saber”, justificou Tays, já imaginando que o cantor acertaria a resposta. Biel saiu na frente da quinta colocada do reality show da Record e marcou ponto. “13 de janeiro de 1995”, respondeu ele, sem titubear.

Quando o tema foi gastronomia, a cantora deu sorte e chutou que a comida japonesa é a favorita do parceiro, que concordou e deixou que o jogo empatasse. Biel brincou dizendo a iguaria que Tays mais gosta é mamão com requeijão, mas errou e foi repreendido pela amada. “A gente é um péssimo casal, não somos exemplos, Gabriel”, alfinetou.

Nem as cores preferidas um do outro o casal Tael acertou. A baiana apostou que o cantor era fã da cor branca, mas ele negou e afirmou que prefere preto. Na sua vez de responder, Biel optou pelo rosa, mas também errou. “Rosa é uma delas [as cores que ela mais gosta], mas a preferida mesmo é azul-bebê”, explicou Tays.

A última questão era sobre ciúme, e o funkeiro assumiu que é o mais ciumento da relação. Para terminar, Cartolouco perguntou quem beijava melhor, e o casal não perdeu tempo, fechando o vídeo com um beijo. Os ex-peões passarão a virada de ano juntos na Bahia, na companhia de amigos e da família de Tays.

Confira o vídeo do desafio de Cartolouco para Tays Reis e Biel: