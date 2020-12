Em duelo de argentinos pela Sul-Americana, Lanús e Independiente empatam sem gols

Em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, os argentinos Lanús e Independiente se enfrentaram nesta quinta-feira e empataram sem gols, no Estádio Ciudad de Lanús. Com o resultado, a decisão do classificado para as semifinais fica para a partida de volta, no dia 17.

O primeiro tempo do confronto não foi muito movimentado. Os visitantes tiveram mais posse de bola, mas os donos da casa criaram mais chances de inaugurar os marcadores, mas o placar seguiu zerado durante os 45 minutos iniciais.

Na etapa final, o Independiente se sobressaiu e construiu as principais jogadas para sair na frente. O time pressionou e acertou uma bola na trave aos 47 minutos, porém não conseguiu balançar as redes de Morales e a partida acabou com o empate sem gols.