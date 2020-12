Em esquenta para BBB21, Globo aposta em Rodrigo Lombardi e Tatá Werneck · .

Antes de dar a largada no BBB21, a Globo apostará suas fichas em Tatá Werneck e Rodrigo Lombardi para fisgar os telespectadores em janeiro. A emissora vai exibir Shippados (2019), atração estrelada pela comediante, e fragmentará em minissérie o longa de Carcereiros (2019), protagonizado pelo ator. Os dois ganharão as telas da emissora já nas primeiras semanas do ano.

A primeira produção que irá ao ar, no entanto, é internacional e com o selo da britânica BBC. Com quatro episódios, A Cor do Poder (2020) tem estreia prevista para 11 de janeiro, uma segunda-feira, após A Força do Querer. A exibição será diária, exceto na quarta-feira (13).

A trama de A Cor do Poder se passa em um universo paralelo no qual negros escravizaram brancos e colonizaram continentes. Nesse contexto de segregação racial, Sephy Hadley (Masali Baduza) e Callum McGragor (Jack Rowan) precisarão lutar para viver seu grande amor. Ela é uma negra filha de um influente político; ele, um escravo branco recém-liberto. O último capítulo está previsto para ir ao ar na sexta, dia 15.

Shippados chega na TV aberta

Um ano e meio depois da exibição especial do primeiro episódio em 18 de junho de 2019, Shippados terá sua temporada completa exibida pela Globo. Último trabalho da saudosa Fernanda Young (1970-2019) em parceria com Alexandre Machado, a série –que contém cenas de nudez– será exibida três vezes por semana, às terças, quintas e sextas, na segunda linha de shows, a partir de 12 de janeiro.

Na TV aberta, os 12 episódios originais serão convertidos em dez. Como parte dessa adequação, haverá uma transmissão excepcional também na quarta-feira, dia 20.

Nesta comédia romântica às avessas, Rita (Tatá Werneck) e Enzo (Eduardo Sterblitch) se conhecem em um bar e percebem que têm muitas características em comum, inclusive o azar no amor. Tendo como ponto alto o sarcasmo, a série propõe uma reflexão sobre a busca por um par perfeito no mundo virtual, a partir da união desse casal estranho. Se nada mudar no planejamento, o episódio final vai ao ar em 29 de janeiro.

Carcereiros vira microssérie

A série Carcereiros (2017-2019) deu origem a um filme de mesmo nome, que agora será fatiado em quatro episódios. Eles tomam a programação da Globo a partir de 18 de janeiro, diariamente, após A Força do Querer.

O ponto de partida é a transferência de Abdel (Kaysar Dadour), um perigoso terrorista internacional, ao presídio em que o carcereiro Adriano (Rodrigo Lombardi) trabalha. O protagonista terá que contornar vários momentos de tensão, como o estranhamento entre duas facções rivais e uma rebelião.

O personagem principal, que seria de Domingos Montagner (1962-2016), exigiu alguns sacrifícios por parte de Rodrigo Lombardi: como parte dos preparativos para a segunda temporada da série, ele se sujeitou a um estressante trabalho de preparação para parecer “acabado”, que incluiu a dieta do sono e uma alimentação propositalmente irregular.

Ano começa com filmes

Para as primeiras noites de 2021, a Globo programou o Festival Ano Novo com uma seleção de títulos, em sua maioria, inéditos em TV aberta. Já no dia 1º, após A Força do Querer, vai ao ar Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral (2019).

Depois de fechar seu adorado Cine Holliúdy, Francisgleydisson (Edmilson Filho) decide fazer um filme de ficção científica em que Lampião enfrenta seres extraterrestres. Para tanto, o apoio do prefeito Olegário (Roberto Bomtempo) e de sua mulher Justina (Samantha Schmütz), será essencial.

Único dos filmes que já foi exibido na Globo, Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017) será a atração do dia 4, uma segunda-feira. Entusiasmado após a experiência com os Vingadores, Peter Parker (Tom Holland) volta para casa. Ao mesmo tempo em que está descobrindo os seus poderes, o cabeça de teia se depara com uma nova ameaça, Abutre (Michael Keaton).

O título que sucederá A Força do Querer na terça (5) é Podres de Ricos (2018). Na história, a professora Rachel Chu (Constance Wu) é convidada para acompanhar o namorado, Nick Young (Henry Golding), em um casamento. Ela, no entanto, desconhece o fato de que o homem com quem mantém um relacionamento é herdeiro de uma fortuna, o que o torna alvo de outras pretendentes.

Na quinta-feira (7), o público será convidado a embarcar em uma nova viagem para Jurassic World: Reino Ameaçado (2018). Nesta sequência, o parque não recebe mais visitantes humanos, mas a iminente erupção de um vulcão põe em risco a existência dos dinossauros. Diante dessa ameaça, Claire (Bryce Dallas Howard) e Owen (Chris Pratt) decidem voltar à ilha para resgatar os animais.

Encerrando o Festival Ano Novo, Megatubarão (2018) será exibido na sexta-feira (8). O filme mostra o ataque de uma incrível criatura pré-histórica –que era tida como extinta– à tripulação de um submarino. Para a operação de salvamento, o experiente mergulhador Jonas Taylor (Jason Statham) é convocado.