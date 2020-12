Em fim de contrato, Boselli não irá renovar com o Corinthians para 2021

A temporada 2020 só deve terminar em 2021, mas algumas questões contratuais precisam ser resolvidas ainda neste ano no Corinthians, como a situação de Mauro Boselli, que tem vínculo com o clube até o fim de dezembro. No entanto, o destino do jogador já parece estar selado e não será no Parque São Jorge. Sem jogar há algum tempo, ele está em seus últimos dias de Timão.



TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA

> Saiba por onde andam os campeões mundiais pelo Corinthians em 2012

Com contrato até dia 31 de dezembro, o argentino é o único jogador do elenco que tem vínculo sendo encerrado neste ano. O outro caso era o de Sidcley, emprestado pelo Dinamo de Kiev-UCR, porém o lateral-esquerdo foi afastado e comunicado de que não continuará no Alvinegro. Sendo assim, o centroavante é um caso isolado, mas sua resolução não deve se transformar em uma novela.

Segundo apurou o LANCE!, Boselli e o Corinthians não tiveram conversas sobre renovação contratual. Uma das fontes consultadas, inclusive, foi enfático em negar qualquer encontro com o atleta para tratar do assunto, nem mesmo para uma prorrogação até o fim de fevereiro, quando termina a temporada. Nos bastidores do clube já é sabido que a extensão do vínculo não irá acontecer.

Dessa forma, sem a intenção do clube em continuar com o jogador e do jogador em continuar no clube, a comissão técnica não tem utilizado o centroavante. A última vez em que Boselli foi relacionado para uma partida foi em 28 de outubro, na derrota para o América-MG, pela Copa do Brasil, na Neo Química Arena. De lá para cá, ele precisou tratar uma lombalgia e mesmo depois de se recuperar, permanece ausente até do banco de reservas.

Contra o São Paulo, mesmo sem poder contar com Jô, suspenso, Boselli não foi sequer cogitado para substituí-lo. Segundo Mancini, foi por uma opção tática e nada teve a ver com o contrato, mas a intenção é não expor o jogador a uma possível lesão, o que poderia provocar uma extensão contratual. Assim, a ordem é não incluí-lo na lista de relacionado dos jogos até o fim deste ano.

Enquanto aguarda o término do contrato, Boselli permanece treinando sem restrições com o restante do elenco. Nos bastidores, o argentino é bastante elogiado pelo alto nível de profissionalismo e empenho nas atividades, mesmo sabendo que não irá continuar no clube para a próxima temporada. Vale lembrar que o atacante ainda é o artilheiro do elenco no ano com seis gols.

Em 2020, o Corinthians ainda tem dois jogos a fazer: contra o Goiás, na próxima segunda-feira, e contra o Botafogo, no dia 27 de dezembro. Para ambas é certo que Boselli não estará em campo, nem mesmo no banco de reservas. É improvável, neste momento, que haja uma despedida do atleta em uma dessas partidas e ele deve encerrar sua passagem pelo clube de forma discreta.

Desde o início de 2019 no Timão, quando foi contratado depois de deixar o León, do México, Boselli disputou 67 jogos oficiais e marcou 16 gols, além disso conquistou o Paulistão de 2019. Segundo o jornalista argentino Cesar Luis Merlo, o destino do centroavante deve ser novamente o futebol mexicano, mas uma definição por parte do jogador ainda deverá demorar para acontecer.