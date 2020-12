Em grande fase no Palmeiras, Rony celebra classificação na Libertadores e enaltece Abel Ferreira

O atacante Rony marcou o segundo gol na vitória do Palmeiras por 3 a 0 contra o Libertad na noite desta terça-feira (15) e comemorou a vaga para a próxima fase da competição internacional. Antes questionado pela torcida no início da temporada, o camisa 11 celebrou o fato de dar a volta por cima e afirmou que está contente com a boa fase vivida no Verdão. O jogador fez questão de agradecer o apoio dos companheiros e da família.

– Eu estou muito feliz pelo momento que estou vivendo, feliz em ajudar meus companheiros dentro de campo. Agradecer muito minha família pelo apoio, só tenho que agradecer a eles por estar me apoiando. Também à torcida, que nos apoia, nos xinga, mas isso faz parte e fortalece. É agradecer, principalmente – disse o atleta.

Rony parabenizou a equipe pela atuação no triunfo diante dos paraguaios e ressaltou o trabalho do técnico Abel Ferreira. Para o atacante, o técnico português foi fundamental para a sua recuperação depois de ter sido alvo de críticas e exaltou a confiança que ele passa para os seus companheiros dentro de campo:

– Sem eles, eu não estaria na situação que estou hoje. Devo muito à minha equipe. Todo mundo de parabéns pelo empenho. O Abel vem nos dando confiança. Sabemos da importância dele. Estava sempre presente em vídeos, é um treinador que passa confiança e está fazendo um grande trabalho – acrescentou o atacante.

O Palmeiras espera agora o vencedor do duelo entre Nacional-URU e River Plate. Na primeira partida, os argentinos venceram por 2 a 0. A definição sairá nesta quinta-feira (17).