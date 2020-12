Em jogo com VAR evitando ‘frango’ e Vina aplicando ‘lei do ex’, Ceará bate Bahia na Fonte Nova

Em um confronto direto na zona intermediária da classificação, o Ceará venceu o Bahia por 2 a 0 em plena Arena Fonte Nova, neste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vina aplicou a ‘lei do ex’ aos 37min do segundo tempo, abriu o placar e não comemorou. Saulo Mineiro fechou a conta nos acréscimos.

Com o resultado, o time tricolor, que vinha de duas derrotas na Série A, estaciona nos 28 pontos e aparece na 13ª posição. Já os alvinegros, que tinham goleado o Vasco em seu último compromisso, chegam a 32 pontos e estão em nono.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O lance mais chamativo do primeiro tempo ocorreu aos 27min, quando Rodriguinho finalizou de fora da área, Richard deixou a bola escapar, mas se recuperou a tempo de evitar que ela cruzasse a linha. A arbitragem, a princípio, deu gol, mas acabou não validando depois que o VAR interviu.

Se de um lado um goleiro viveu um susto, outro foi frustrado por um incômodo na parte posterior da perna esquerda. Assim, Douglas Friedrich foi substituído ainda no fim do primeiro tempo por Anderson, que faria uma excelente defesa em cobrança de falta de Vina no começo da segunda etapa.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

A partida ainda ficou marcada também por um problema físico do árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima, o que fez a partida ficar paralisada por poucos minutos enquanto ele era atendido. Ele seguiria em campo até o fim.

Em uma partida com tantos acontecimentos, só faltava o gol. Aos 37min, Vina recebeu ótimo passe de Pedro Naressi após erro do Bahia no campo de defesa e mandou para a rede. Nos acréscimos, Saulo Mineiro foi acionado no ataque, escapou da marcação e finalizou dentro da área para fechar a conta.

Agora, o Bahia precisará esquecer o revés para voltar suas atenções para a Copa Sul-Americana, competição em que receberá o Defensa y Justicia na quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), pela ida das quartas de final. Os tricolores são o único time brasileiro vivo no torneio.

Disputa de bola durante a partida entre Bahia e Ceará Felipe Oliveira / EC Bahia

Bahia 0 x 2 Ceará

GOLS: Vina e Saulo Mineiro (Ceará)

BAHIA: Douglas Friedrich (Anderson); Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Matheus Bahia; Gregore, Edson (Elias) e Rodriguinho (Daniel); Alesson, Fessin (Rossi) e Gabriel Novaes (Gilberto). Técnico: Mano Menezes

CEARÁ: Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho (Pedro Naressi), Fernando Sobral, Vina (Kelvyn), Lima (Wescley) e Léo Chú (Saulo Mineiro); Cléber (Leandro Carvalho). Técnico: Guto Ferreira

Disputa de bola durante a partida entre Bahia e Ceará Felipe Oliveira / EC Bahia

-O Ceará não perde do Bahia há 7 jogos (5 vitórias e 2 empates), sendo que venceu os últimos 4. O último revés foi em novembro de 2018

-Vina chegou a 8 gols no Brasileirão e 18 na temporada

–Finalizações: Bahia 9 x 11 Ceará

–Finalizações no alvo: Bahia 2 x 5 Ceará

–Posse de bola: Bahia 52,9% x 47,1% Ceará

Classificação

– Bahia: 13º lugar, com 28 pontos

– Ceará: 9º lugar, com 32 pontos

Próximos jogos

Agora, as duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão no próximo sábado

Sábado, 12/12, 19h*, Palmeiras x Bahia

Sábado, 12/12, 21h*, Ceará x Atlético-GO

*horário de Brasília