Em jogo de cinco gols, Confiança vence Vitória de virada pela Série B

Pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Confiança venceu o Vitória por 3 a 2, de virada, nesta sexta-feira. O triunfo no Barradão foi o terceiro nos últimos quatro jogos da equipe sergipana.

O Vitória abriu o placar ainda no primeiro tempo com Léo Ceará, mas Reis empatou em cobrança de pênalti antes do intervalo. Na segunda etapa, Léo Ceará marcou novamente, mas Rafael Villa e Renan Gorne sacramentaram a virada visitante.

Com o resultado, o Confiança vai dormir na 6ª colocação da Série B, com 39 pontos. O Vitória, por outro lado, segue na 14ª posição com 32 pontos, mas pode ser ultrapassado por Paraná e Cruzeiro ao final da rodada.

Na próxima terça-feira, o Confiança terá um confronto direto com o CSA, no Batistão, pela 27ª rodada da competição. No dia seguinte, o Vitória visita o Cuiabá, na Arena Pantanal.