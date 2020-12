Em jogo dos melhores colocados, América-MG e Chape ficam no empate pela Série B

Neste domingo, o América-MG recebeu a Chapecoense, na Arena Independência, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Foi o duelo tão esperado entre o segundo e o primeiro colocado, respectivamente. Fazendo um jogo bem disputado e com polêmica no final, as equipes ficaram no empate em 2 a 2.

O primeiro tempo foi de bastante equilíbrio entre as equipes. Ambos tentavam jogar e anular o adversário, resultando em um jogo bastante estudado e até relativamente truncado, com diversas faltas na faixa central do campo. A Chape conseguiu abrir o placar apenas aos 39 minutos, quando Alan Ruschel surpreendeu a zaga do Coelho e achou Aylon livre para balançar as redes.

Jogando em casa e não querendo perder pontos, o América-MG voltou para a segunda etapa muito mais ligado e passou a pressionar bem mais. Os anfitriões conseguiram chegar ao empate rapidamente, aos nove minutos, com Felipe Azevedo. Porém, a equipe do técnico Lisca queria mais e seguiu com um volume ofensivo bem grande.

No entanto, apesar de atacar, o time mineiro não conseguia o gol da virada e os jogadores ficavam visivelmente mais nervosos. A Chape apostava nos contra-ataques e, a partir de um criado por um erro na saída de bola adversária, conseguiu passar à frente, mais uma vez, com Bruno Silva. A igualdade no marcador retornou apenas apenas aos 43 minutos, quando Anderson Jesus conseguiu empurrar a bola para o fundo da meta de João Ricardo. O Coelho continuou pressionando bastante, mas prevaleceu o empate. No último minuto, o América-MG até conseguiu chegar à virada, entretanto a arbitragem anulou por impedimento, que, na realidade, não existiu. A Série B não possui VAR.

O resultado mantém a distância de dois pontos entre as equipes. Com apenas oito rodadas para o fim da competição, ambos mostram estarem bem vivos na disputa pelo título da Segundona.