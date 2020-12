em jogo emocionante de 6 gols, Tottenham empata com o LASK e se garante no mata-mata

E o Tottenham está classificado para o mata-mata da Europa League. Nesta quinta-feira (3), em duelo na Áustria, os ingleses, que chegaram a virar a partida, empataram com o LASK em 3 a 3, seguem na vice-liderança do grupo J, mas não podem mais ser alcançados pelos austríacos. A partida teve grande exibição de Gareth Bale, que chegou ao seu gol de número 200 na carreira.

Quem abriu o placar foram os donos da casa. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 do LASK Michorl bateu colocado de fora da área, sem chance para o goleiro Joe Hart, e os austríacos inauguraram o marcador.

Entretanto, a comemoração durou pouco tempo, já que aos 47 minutos Gareth Bale fez de pênalti e deixou tudo igual. Este foi o gol de número 200 na carreira do galês, que também balançou as redes pela primeira vez nesta Europa League.

A virada do clube londrino veio no segundo tempo. Aos 11 minutos, Ndombele aproveitou bobeada da defesa do LASK, roubou a bola e tocou rapidamente para Son, que invadiu a área e anotou mais um para o Spurs.

Este foi o 12º gol do sul-coreano na temporada, apenas um a menos que Harry Kane, artilheiro do Tottenham na atual campanha.

Entretanto, o LASK ainda conseguiu deixar o placar empatado em 2 a 2, com gol de Eggestein aos 39 minutos.

Emoção não faltou nos minutos finais, já que, nos acréscimos, Dele Alli ainda marcou para o Tottenham e Karamoko para o LASK, deixando tudo igual na Áustria: 3 a 3.

Com o resultado, os ingleses foram a 10 pontos no grupo J e estão classificados para o mata-mata da competição. O placar também eliminou o LASK, que já não pode mais alcançar o Tottenham, nem o líder Antwerp, já que levam a pior no confronto direto contra os Spurs.

Na última rodada, o Tottenham tem compromisso contra os líderes e só a vitória importa, caso os ingleses queiram terminar em primeiro no grupo.

Son e Gareth Bale comemoram gols do Tottenham sobre o LASK na Europa League Getty Images

LASK 3 x 3 Tottenham

GOLS: Michorl, Eggestein e Karamoko (LAS) e Bale, Son e Del Alli (TOT)

LASK: Schlager; Wiesinger, Holland e Andrés Andrade; Ranftl, Emil Madsen, Michorl e René Renner; Gruber, Eggestein e Goiginger. Técnico: Dominik Thalhammer

TOTTENHAM: Hart; Doherty, Tanganga, Davinson Sánchez e Ben Davies; Hojbjerg, Lo Celso e Ndombélé; Lucas Moura , Son e Bale. Técnico: José Mourinho

– Gareth Bale marcou o seu gol de número 200 na carreira

– Son foi a 12 gols na temporada, apenas um a menos do que o artilheiro dos Spurs Harry Kane

– Com o empate, o Tottenham precisa de uma vitória contra o Antwerp, na última rodada, para confirmar-se como líder do grupo J

– Com o resultado, o LASK foi eliminado e disse adeus à Europa League

Classificação

– LASK: 3º lugar, com 7 pontos

– Tottenham: 2º lugar, com 10 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no final de semana por seus respectivos campeonatos nacionais.

Domingo, 06/12, 13h*, LASK x Ried – Campeonato Austríaco

Domingo, 06/12, 13h30*,Tottenham x Arsenal – Premier League

*horário de Brasília