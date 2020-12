Em jogo fraco, Manchester United e Manchester City empatam no Inglês

Tudo igual no clássico de Manchester. Pela 12ª rodada do Campeonato Inglês, Manchester United e Manchester City empataram em 0 a 0 num jogo morno realizado no Old Trafford. O resultado é ruim para as duas equipes, que não entram no G-4 da competição.

+ Veja a tabela da Premier League

JOGO MORNO

Jogando em casa, o Manchester United tentou pressionar o rival no início de jogo, adiantou as linhas de marcação, mas não teve tanta eficiência. O Manchester City suportou a pressão e passou a controlar a partida na metade final da primeira etapa. O roteiro se repetiu no segundo tempo e as equipes não saíram do empate.

POUCAS CHANCES

O jogo não teve grandes chances de gols e os goleiros não trabalharam tanto. Pelo lado dos Red Devils, a melhor delas foi com Pogba, que aproveitou erro na saída de Ederson, mas foi travado na hora do chute. O City perdeu uma bela oportunidade com Mahrez no primeiro tempo após lindo passe de De Bruyne e no segundo o belga viu a zaga adversária tirar um gol quase em cima da linha.

SALVO PELO VAR

No início do segundo tempo, Bruno Fernandes achou lindo passe para Rashford na esquerda. O camisa 10 driblou Walker e foi derrubado. O juiz marcou pênalti, mas voltou atrás após o jogador do United ser flagrado em posição irregular que o bandeira não percebeu.

SEQUÊNCIA

Na próxima rodada, o Manchester United tem compromisso com o Sheffield United. A partida acontece na quinta-feira, fora de casa, às 17h (de Brasília). O Manchester City, por sua vez, enfrentará o West Bromwich. O jogo será na quarta-feira, no Etihad Stadium também às 17h (de Brasília).