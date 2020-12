em jogo marcado pelo VAR e 1º tempo de 59 minutos, Defensa y Justicia vence Bahia em Salvador e abre vantagem nas quartas

E nesta quarta-feira (9), o Bahia não foi páreo, mesmo jogando em casa, para o Defensa y Justicia-ARG, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Pelo jogo de ida, os argentinos venceram por 3 a 2, em Salvador, em duelo que ficou marcado pelo VAR, que fez o 1º tempo do confronto durar 59 minutos por conta das seguidas pausas para revisões.

No primeiro tempo, os visitantes não demoraram a abrir o placar. Logo aos 3 minutos, após vacilo do atacante Élber, o Defensa y Justicia roubou a bola e puxou contra-ataque, que terminou com gol de Braian Romero, que tocou na saída do goleiro Anderson. O árbitro chegou a checar a validade do gol no VAR, mas o mesmo foi confirmado.

Aos 15 minutos, o árbitro de vídeo voltou a aparecer. Gilberto foi lançado por Nino Paraíba, invadiu a área e balançou as redes. A arbitragem, porém, assinalou impedimento e, após longa chegacagem no VAR, o gol foi de fato anulado.

Aos 24 minutos, após nova checagem no VAR, o árbitro marcou pênalti para o clube argentino. Coube mais uma vez a Braian Romero balançar as redes pelo Defensa, que abriu vantagem de dois gols no placar.

Aos 33 minutos, Gilberto subiu na área para cabecer, a bola bateu no braço do zagueiro do Defensa y Justicia e o árbitro marcou pênalti. O VAR, porém, mais uma vez protagonista, acabou anulando a penalidade, após checagem da arbitragem do jogo.

Cinco minutos mais tarde, aos 38, o Tricolor aí sim teve um pênalti marcado e validade a seu favor. Na cobrança, Gilberto diminuiu para o Bahia.

Nos acréscimos do primeiro tempo, que durou 59 minutos, o Bahia teve mais um pênalti marcado a seu favor, mas desta vez desperdiçado por Gilberto, que perdeu a chance de empatar o jogo ainda na etapa inicial.

Logo no início do 2º tempo, o Defensa voltou a marcar aos 22 minutos, chegando ao terceiro gol. Enzo Fernández, que havia acabado de entrar, estufou as redes mais uma vez para os argentinos.

Aos 32 minutos, Matheus Bahia descontou para o Bahia, que chegou ao seu segundo gol na Arena Fonte Nova. Na jogada, o lateral fez boa tabela com o atacante Gabriel Novaes.

Com o resultado, os visitantes levam vantagem para o duelo da volta, em Buenos Aires, no próximo dia 16. Podem perder por até um gol de diferença que ainda assim se classificam para as semis.

Felipe Oliveira| E.C. Bahia

Bahia 2 x 3 Defensa y Justicia-ARG

GOLS: Gilberto (pen.) e Matheus Bahia (BAH) e Braian Romero (2x) e Enzo Fernández (DEF)

BAHIA: Anderson; Nino Paraíba, Anderson Martins, Juninho e Juninho Capixaba (Matheus Bahia); Edson (Elias), Ramon, Rossi (Juan Ramírez), Élber (Rodriguinho) e Danielzinho (Gabriel Novaes); Gilberto. Técnico: Mano Menezes

DEFENSA Y JUSTICIA: Unsain; Paredes, Frías e Martínez; Rius, Acevedo, Larralde (Escalante) e Isnaldo (Gallardo); Pizzini, Braian Romero (Merentiel) e Walter Bou (Enzo Fernández). Técnico: Hernán Crespo.

Próximos jogos

Enquanto o Bahia volta a campo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, o Defensa y Justicia tem compromisso pelo Campeonato Argentino:

Sábado, 12/12, 19h, Palmeiras x Bahia

Domingo, 13/12, 17h10, Unión Santa Fe x Defensa y Justicia

*horário de Brasília