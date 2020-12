Em jogo morno, Sport e Grêmio ficam no empate na Ilha do Retiro pelo Brasileirão

Em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Sport e Grêmio empataram pelo placar de 1 a 1 na Ilha do Retiro. Com o resultado, o Leão chegou aos 29 pontos e está em 14º lugar. Já o Imortal subiu para 4ª colocação, com 42 pontos.

Na próxima rodada, o Sport visita o Goiás, no estádio da Serrinha, no dia 26 de dezembro. Já o Grêmio enfrenta o Atlético-GO, na sua Arena, no dia 27 de dezembro.

A partida



O Sport aproveitou um veloz contra-ataque no início do jogo e abriu o marcador. Mugni partiu com a bola dominada e passou para Patric. O lateral devolveu para o argentino, que rolou para Dalberto bater e fazer o primeiro do Leão.

Com 70% de posse de bola durante toda a primeira etapa, o Grêmio dominou o jogo. Mas os comandados de Renato Gaúcho não conseguiram transformar toda essa superioridade em chances perigosas. O goleiro Luan Polli foi praticamente um espectador.

Na primeira etapa o Sport fez o gol e mais nada. Já no começo do segundo tempo foi diferente. Em 11 minutos, a equipe criou três chances. Mas faltou pontaria para Mugni, Dalberto e Thiago Neves.

Nesse meio tempo, o Tricolor Gaúcho perdeu o zagueiro Kannemann, que foi expulso após cometer falta em Marcão.

Mesmo com a expulsão o Grêmio foi em busca do empate, enquanto o Sport recuou a espera de um contra-ataque. E a estratégia que deu certo foi a do Imortal Tricolor.

Churín recebeu passe dentro da área, foi dominar e recebeu um chute na perna de Marcão. O árbitro foi conferir o lance no VAR e constatou a penalidade. Pepê bateu e empatou o jogo.

Após o gol, o Leão saiu para o jogo em busca do gol de empate, mas o Tricolor Gaúcho, mesmo com um jogador a menos, conseguiu segurar o placar e manter a série invicta de onze partidas sem perder.

SPORT 1 x 1 GRÊMIO

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Data-Hora: 19/12/2020 – 19h00

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Público/renda: pagantes:; total: / R$

Cartões amarelos: Marquinhos e Thiago Neves (SPO); Kannemann e Pepê (GRE)

Cartões vermelhos: Kannemann (GRE)

Gol: Dalberto (09’/1ºT) e Pepê (27’/2ºT)

SPORT: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Marcão Silva (Mikael, aos 32’/2ºT), Ronaldo Henrique (Betinho, aos 21’/2ºT), Lucas Mugni (Ricardinho, aos 46’/2ºT), Thiago Neves e Marquinhos (Raul Prata, no intervalo); Dalberto. Técnico: Jair Ventura.

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Bruno Cortez; Matheus Henrique, Lucas Silva (Geromel, aos 15’/2ºT) e Jean Pyerre (Thaciano, aos 21’/2ºT); Churín (Darlan, aos 32’/2ºT), Pepê e Ferreira (Luiz Fernando, aos 15’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.