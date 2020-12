Em luta contra o câncer, marido de Ana Hickmann volta a ser internado · .

Em luta contra um câncer na região da garganta, Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, revelou neste domingo (27) que passou mal na noite da última sexta-feira (25) e voltou a ser internado no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O empresário afirmou que está melhor, mas ainda não tem previsão de alta.

“Passei muito mal em casa no dia 25. Tive uns sete episódios de bacteremia, uma espécie de convulsão. Estou sob os cuidados médicos, me sentindo bem melhor, mas sem previsão de alta”, contou Alexandre em vídeo publicado no Instagram.

O empresário ressaltou que já havia sido avisado pelos médicos de que a reta final do tratamento do câncer seria difícil. Ele está acompanhado no hospital do irmão, Gustavo.

“Já estava avisado de que esse final de tratamento da oncologia seria cruel. Estou acreditando de verdade que ele é cruel, mas vou ficar bem, vou melhorar”, pontuou. “Estou aqui, lutando. Já recebi transfusão de sangue e estou me sentindo meio como o Super-Homem. Já dá até para sair voando”, brincou o marido de Ana Hickmann.

Em novembro, Alexandre compartilhou com seus seguidores que enfrentava o a doença desde outubro e que o tumor já estava em metástase. Neste período, ele já perdeu 13 quilos e tem usado as redes sociais para compartilhar detalhes de seu tratamento contra o câncer.

O empresário concluiu as sessões de radioterapia há dez dias e vem recebendo apoio dos amigos e da mulher. “Ele está sendo muito forte”, resumiu a apresentadora da Record.

Veja a publicação de Alexandre no Instagram: