Em partida quente no Brinco de Ouro, Guarani e Figueirense ficam no empate

Neste domingo, no final de tarde, Guarani e Figueirense entraram em campo no Brinco de Ouro da Princesa para disputar a 30ª rodada da Série B. Jogando em casa, a equipe de Campinas ficou no empate por 2 a 2.

O Bugre saiu na frente do placar logo no início, aos cinco minutos, com Renanzinho aproveitando cruzamento e testando para o fundo da rede. O Figueira chegou ao empate ainda na primeira etapa, em cobrança de pênalti convertida por Lucas Barcelos, aos 24 minutos.

Mas não deu tempo dos visitantes comemoram a igualdade no marcador – seis minutos mais tarde, Renanzinho apareceu mais uma vez. O atacante recebeu e deu uma cavadinha em cima do goleiro Rodolfo para colocar o Guarani na frente.

Na volta do intervalo, o Figueira foi buscar o empate com Matheus Neris. O zagueiro anotou um golaço de bicicleta, na sobra do escanteio alvinegro.

O empate final não ajuda ninguém. O Guarani segue tentando encostar no G4 e dorme em oitavo lugar, com 44 pontos. O Figueirense não consegue escapar da zona de rebaixamento e fica em 17º, com 32 pontos.