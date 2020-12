Em primeiro clássico sem Ceni após ida ao Flamengo, Fortaleza e Ceará dividem forças por ida à Sul-Americana em 2021

[ad_1]



Uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro pede passagem neste final de semana. Fortaleza e Ceará, que estão divididos por dois pontos no Campeonato Brasileiro, se encaram no Castelão, neste domingo, às 20h30, pela 26ª rodada.

Esta é a primeira vez que o Fortaleza encara o arquirrival desde a perda do técnico Rogerio Ceni para o Flamengo.

Desde a saída do técnico, o Fortaleza soma três derrotas, três empates e apenas uma vitória. O fraco desempenho fez a equipe desabar na tabela do Brasileirão e ficar apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

Porém, um triunfo diante do Ceará por levar a equipe para a fase de classificação da Conmebol Sul-Americana 2021.

Por outro lado, a equipe de Guto Ferreira, sustenta uma equipe equilibrada e que chegou até às quartas de final da Copa do Brasil após eliminar o Santos no mata-mata.

No Brasileirão, o Vozão soma apenas uma derrota nas últimas cinco partidas e tem nove pontos de distância por uma vaga para a próxima edição das Conmebol Libertadores.

Nos enfrentamentos durante o ano de 2019, quando Ceni deixou o comando do Fortaleza e foi ao Cruzeiro, o equilíbrio foi o grande protagonismo, com um empate e uma vitória para cada lado.

Ao longo de todo 2020, o clássico aconteceu em seis oportunidades, com um empate, dois triunfos do Ceará e três do Forteleza.