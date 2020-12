Em pronunciamento, Casares diz que ligará para Muricy e elogia Diniz

Presidente eleito do São Paulo, Julio Casares adotou fortes palavras em seu primeiro pronunciamento como mandatário do Tricolor. Ele disse que ligará para Muricy Ramalho, que deve assumir a vaga de coordenador de futebol, em discurso realizado após o pleito no Salão Nobre do Morumbi.

Além disso, Casares tratou de elogiar o técnico Fernando Diniz, dando apoio ao comandante e mostrando confiança em bons resultados na temporada.

– Meu primeiro ponto que eu falei após vencer é ligar para o Muricy Ramalho. Vou ter que descer daqui a pouco e ligar para dizer: “Estamos prontos para te receber”. Vamos fazer um futebol forte e fortalecer cada vez mais o Fernando Diniz, um técnico competente, com filosofia de jogo, com convicções. O São Paulo vai avançar na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e em todos os títulos – afirmou o novo presidente, que assumirá em 1º de janeiro.

Casares reconheceu a dificuldade pelas dívidas do São Paulo, que hoje é de cerca de R$ 560 milhões, mas afirmou que pretende deixar o clube equilibrado, com um bom time para conquistar títulos.

– Sabemos que nossa dívida é muito grande, mas temos competência e pessoas para cumprir a reorganização dessa dívida para que o São Paulo possa ser um time competitivo cada vez mais. Precisamos avançar, mas temos hoje o sinal de que uma semente foi colocada para o São Paulo voltar a ganhar dentro do campo. Queremos um título, mas um time organizado, com as finanças equilibradas – comentou.

Julio Casares foi eleito mandatário do Tricolor nas eleições deste sábado, realizadas no Morumbi. Ele foi eleito com 155 votos, derrotando Laudo Natel, que teve 78 votos. Um conselheiro votou em branco. Ao todo, 234 conselheiros do clube participaram do pleito, realizado em sistema drive-thru.