Em recuperação, Felipe Melo passa por nova cirurgia e afirma: ‘Deus tem encurtado o tempo’

O volante Felipe Melo passou, nesta terça-feira (22), por mais uma cirurgia, desta vez para a retirada de um pino no tornozelo. O procedimento já era previsto e, por isso, não altera o tempo de recuperação do jogador.

O capitão do título do Paulistão desta temporada falou, através de suas redes sociais, sobre esta nova operação:

– Isso vai me possibilitar já a partir de amanhã começar a fazer coisas que eu não estava conseguindo fazer. Coisa linda, Deus é bom e tem encurtado o tempo (de recuperação).

Felipe está afastado dos gramados pois sofreu uma fratura no tornozelo na vitória sobre o Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no início de novembro. A previsão de retorno divulgada pelo Palmeiras é de quatro meses, mas, mesmo assim, o atleta afirmou, em diversos momentos, que a recuperação seria mais rápida e que retornaria em janeiro de 2021.