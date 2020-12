Em rede social, Vinícius Jr promete ‘surpresa’ para a torcida do Flamengo

Revelado no Ninho do Urubu, o atacante Vinícius Júnior prometeu uma “surpresa” para a torcida do Flamengo nesta segunda-feira. De acordo com o camisa 25 do Real Madrid, da Espanha, o sexto episódio da série “Vini For Real” publicada em seu Instagram será sobre a sua passagem pelo time da Gávea.

– Con saudades, nação?! Hoje o episódio no Instagram é sobre o Flamengo! Não percam! – publicou o atacante de 20 anos, nesta segunda-feira, no Twitter.

Pelo Flamengo, Vini Jr fez 69 partidas no time profissional, marcando 17 gols e deu cinco assistências. O atacante foi uma das maiores promessas recentes da categoria de base do clube e foi negociado com o Real Madrid. Na Espanha, o atacante – frequentemente convocado pela Seleção Brasileira – disputou 84 jogos, fez 12 gols e concedeu 12 passes para gol aos companheiros merengues.