Em sua estreia como titular com Rogério Ceni, Natan ‘atropela’ concorrência no Flamengo

Demorou, mas a chance de Natan como titular sob o comando de Rogério Ceni veio neste domingo, na vitória do Flamengo por 4 a 1 diante do Santos. E o jovem zagueiro – que tinha perdido espaço desde a chegada do treinador – mostrou em campo porque sua presença era tão pedida pela torcida. Diante da fase de Gustavo Henrique e Léo Pereira, o defensor “atropelou” a concorrência, e, a partir de agora, deve ganhar a esperada sequência ao lado de Rodrigo Caio.

O gol santista, marcado por Bruninho já com o placar definido, impediu que o Flamengo saísse de campo sem ser vazado pelo segunda rodada consecutiva. O sistema defensivo, contudo, vem apresentando uma evolução sob o comando de Rogério Ceni, que tem as semanas livres para “atacar” este problema, visto como o principal a ser trabalhado desde a sua chegada.

Com a continuidade da dupla Rodrigo Caio e Natan – caso o técnico confirme a opção pelo jovem zagueiro nos próximos jogos -, a tendência é de crescimento.

As estatísticas do jogo de domingo comprovam a efetividade do zagueiro de 19 anos. Nos 90 minutos contra o Santos, Natan não foi driblado, levou a melhor nos quatro duelos aéreos que disputou e acertou 52 dos 59 passes. Ainda segundo o SofaScore, fez quatro cortes, três interceptações e um desarme.

Sobre as opções defensivas que têm no Flamengo, o técnico Rogério Ceni disse confiar em todos após o triunfo deste domingo, pela 25ª rodada do Brasileirão.

– Natan fez um bom jogo. Rodrigo (Caio) também foi muito bem no jogo, voltando de lesão e cada vez com mais ritmo. Natan foi tranquilo, fez boas

arrancadas, construção do jogo, assim como o Léo (Pereira) quando

joga. Demonstra toda a confiança que eu tenho nele, no Gustavo, no

Thuler e no Noga. Tenho plena confiança em todos os jogadores da zaga.