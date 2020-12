Em volta de Geraldo Luís, Record recicla programa que já foi de Mara Maravilha · .

Fora da TV desde março, quando deixou o comando do Balanço Geral São Paulo para entrar em um período de quarentena, Geraldo Luís voltará à Record no próximo mês. O jornalista de 49 anos vai comandar o programa A Noite É Nossa em 2021. O nome foi herdado de uma atração já apresentada por Mara Maravilha em 2002, na mesma emissora.

A novidade foi anunciada na noite de quinta-feira (18), durante um dos intervalos comerciais de A Fazenda 12. Apesar de ter o nome igual, o programa de Geraldo Luís terá um estilo bem diferente em relação ao comandado por Mara Maravilha.

O jornalista, reconhecido por ser um “contador de histórias”, continuará apostando em reportagens para o A Noite É Nossa, previsto para estrear na segunda quinzena de janeiro. A atração será semanal e às quartas-feiras, no fim da noite, concorrendo com o Programa do Ratinho.

Em entrevista nesta semana para o OtaLab, no UOL, Geraldo explicou que ainda fará uma homenagem aos programas de auditório dos anos 1970, 1980 e 1990. “Sabe aquele saudosismo dos programas de auditório? Nós vamos fazer uma loucura, eu sou ousado e teimoso na medida certa. Como será às quartas à noite, eu lembrei o que o povo gostava de ver antigamente. Juntamos tudo e emoção!”, entregou, sem dar mais detalhes.

Inicialmente, a ideia da Record era usar Boa Noite, Brasil como nome do novo programa de Geraldo. Mas o título, que já foi usado pela Band com Flávio Cavalcanti (1923-1986) na década de 1980 e com Gilberto Barros nos anos 2000, não estava disponível para registro no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

“Reportagens exclusivas, matérias intrigantes e muita diversão”, anunciou o ex-apresentador do Domingo Show na chamada exibida pela Record. Assista ao vídeo abaixo: