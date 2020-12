Empate com City de Guardiola não salva, e técnico do West Brom é o 1º demitido da temporada da Premier League

A 13ª rodada teve a primeira queda de técnico desta Premier League. O West Bromwich informou nesta quarta-feira que Slaven Bilic não é mais o comandante da equipe, que empatou com o Manchester City por 1 a 1, fora de casa, na terça.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Promovido nesta temporada, o WBA aparece na lanterna com sete pontos, após uma vitória, quatro empates e oito derrotas.

O clube ainda informou a saída com efeito imediato de Dean Racunica, Danilo Butorovic e Julian Dicks.

O West Brom agradeceu a eles “pelos esforços na conquista do acesso na última temporada e deseja a eles tudo de bom no futuro”.

O croata de 52 anos, que já comandou a seleção de seu país, o Lokomotiv Moscou, o Besiktas e o West Ham, entre outras equipes, havia sido contratado pelo West Bromwich no meio de 2019. Em sua primeira temporada, levou o clube ao vice-campeonato da Championship e o consequente retorno à Premier League após dois anos de ausência.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Depois do empate com City, Bilic havia comentado sobre sua situação. “Para ser justo, eu não estou incomodado”, declarou o técnico. “Estou fazendo o meu trabalho, estou desfrutando isso. Estou trabalhando duro por mim mesmo, pela minha comissão, pelos meus jogadores, pelo clube, isso é tudo”.

“Todo o resto está fora do meu controle. Eu realmente não estou incomodado com o que está acontecendo nos bastidores. Eu não me importo.”

O West Bromwich volta a campo no domingo, quando receberá o Aston Villa no Hawthorns, às 16h15 (de Brasília).