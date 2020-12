Empate impede Abel Ferreira de igualar recorde de Cuca no Allianz Parque

O empate do Palmeiras por 1 x 1 contra o América-MG pela semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira (23), impediu o técnico Abel Ferreira de igualar o recorde do técnico Cuca de vitórias consecutivas no Allianz Parque.

Desde que o português chegou ao clube no fim de outubro, haviam sido seis jogos e seis vitórias até a partida contra o América-MG. O Verdão também não havia levado nenhum gol em casa. A sequência começou com o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil, e terminou com a vitória contra o Libertad, pela Copa Libertadores (veja detalhes abaixo).

Contudo, o empate contra o Coelho evitou o sétimo triunfo consecutivo e, desta forma, a marca continua com Cuca que, em 2016, venceu sete vezes seguidas em casa.

A sequência começou com um 4 x 0 contra River Plate-URU, pela Libertadores, e só foi terminar no empate em 1 x 1 contra o Santos, já pela 13ª rodada do Brasileirão. Nesta série, ainda houve uma vitória por 2 x 0 sobre o Fluminense que não foi contabilizada, pois o time foi comandado pelo auxiliar, Cuquinha, além de outra por 4 x 3 sobre o Grêmio em casa, mas o jogo ocorreu no Pacaembu.

Sequência de Abel Ferreira



Palmeiras 1 x 0 Red Bull Bragantino (Copa do Brasil)

Palmeiras 3 x 0 Ceará (Copa do Brasil)

Palmeiras 2 x 0 Fluminense (Brasileiro)

Palmeiras 3 x 0 Athetico-PR (Brasileiro)

Palmeiras 5 x 0 Delfín (Libertadores)

Palmeiras 3 x 0 Libertad (Libertadores)

Sequência de Cuca



Palmeiras 4 x 0 River Plate-URU (Libertadores)

Palmeiras 2 x 0 São Bernardo (Paulistão)

Palmeiras 4 x 0 Athletico (Brasileirão)

Palmeiras 1 x 0 Corinthians (Brasileirão)

Palmeiras 3 x 1 Santa Cruz (Brasileirão)

Palmeiras 2 x 0 América-MG (Brasileirão)

Palmeiras 4 x 0 Figueirense (Brasileirão)