Empereur estreia como titular pelo Palmeiras com sobrenome escrito errado na camisa

O confronto com o Santos, disputado na noite deste sábado, marcou a estreia de Alan Empereur como titular pelo Palmeiras. Curiosamente, o zagueiro usou uma camisa com o próprio sobrenome escrito de forma equivocada na partida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada na Vila Belmiro e que acabou com empate por 2 a 2.

Em vez de Empereur, o uniforme trazia a inscrição “Emperuer”. Após estrear na vitória contra o Ceará, em entrevista à TV Palmeiras, o recém-chegado zagueiro explicou a pronúncia correta de seu sobrenome e sorriu: “Pode me chamar de Alan. É mais fácil”.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Escalado no miolo da defesa ao lado de Luan, o zagueiro de 26 anos acabou superado por Marinho no lance que terminou com o empate do Santos. Aos 41 minutos da etapa complementar, aparentemente exausto, Alan Empereur ficou deitado no gramado da Vila Belmiro e recebeu atendimento médico antes de ser substituído por Benjamin Kuscevic. O brasileiro será examinado neste domingo para avaliar a situação.

“Não fazemos avaliações em cima da hora”, disse o assistente técnico João Martins, escalado para conceder entrevista na Vila Belmiro. “Temos que esperar pelos exames de amanhã, com calma. Depois, tiramos o diagnóstico e fazemos uma análise mais fria”, declarou.

Com 38 pontos ganhos, o Palmeiras figura na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Pelas quartas de final da Copa Libertadores, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, o time defendido por Alan Empereur entra em campo para encarar o paraguaio Libertad, no Estádio Defensores del Chaco.