Empresa produz próteses biônicas inspiradas em Assassins’s Creed

A Ubisoft fechou uma parceria com a ONG Limbitless Solutions para a produção de próteses biônicas inspiradas no game Assassin’s Creed Odyssey. Os equipamentos serão doados para pacientes sem nenhum custo adicional.

A parceria entre as empresas produzirá próteses inspiradas nas “Braçadeiras do Submundo”, da armadura utilizada pela personagem Kassandra em sua batalha contra Hades. Os usuários de próteses de braços biônicos impressos em 3D poderão escolher seus designs.

Prótese baseada na armadura da personagem Kassandra de Assassin’s Creed OdysseyFonte: The Gamer

“É uma oportunidade incrível para a Limbitless colaborar com a Ubisoft no desenvolvimento de novas próteses biônicas com tema de videogame”, disse Matt Dombrowski, o professor da School of Visual Arts & Design. “Esta colaboração se harmoniza com a missão da Limbitless de procurar e unir soluções criativas para criar um impacto positivo em nosso mundo.”

Desde quando foi fundada, o foco principal do design artístico da Limbitless Solutions são os braços biônicos. Quando surgiu a oportunidade de uma colaboração entre a Limbitless Solutions e a Ubisoft, a equipe ficou animada para dar vida ao projeto.

Prótese baseada na armadura da personagem Kassandra de Assassin’s Creed OdysseyFonte: Free Games Tips

“Esta é uma parceria incrível com a Limbitless e estamos muito impressionados pelo nível de detalhamento e qualidade dos braços biônicos baseados em Kassandra, personagem de Assassin’s Creed Odyssey”, afirmou Arisa Lagunzad, que é diretora sênior de desenvolvimento de negócios da Ubisoft. “Fez todo o sentido levar um personagem tão amado, forte e respeitado no universo do Assassin’s Creed para o projeto, e estamos ansiosos para ver o resultado.”

Assassin’s Creed Odyssey está disponível para PS4, Xbox One e PC. E você pode conferir o review completo do jogo aqui no Voxel.