Empresa responsável por festa de Neymar diz que evento cumpre ‘normas sanitárias’ · .

A Agência Fábrica, empresa responsável pela festa de fim de ano de Neymar, disse que o evento cumpre todas as “normas sanitárias” exigidas pelos órgãos de saúde durante o período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Neste domingo (27), após a reunião organizada pelo jogador virar polêmica no Brasil e no mundo, a produtora se manifestou sobre o caso.

Segundo a nota, a empresa é a “idealizadora e produtora de evento de Réveillon na região da Costa Verde, no Estado do Rio de Janeiro, que receberá aproximadamente 150 pessoas”. Em nenhum momento do texto, o nome de Neymar é citado.

A agência também afirma que o evento privado “acontece com todas as licenças dos órgãos competentes necessárias para a sua realização”.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo, o evento do astro do Paris Saint-Germain conta com cerca de 500 convidados e, para não incomodar os vizinhos, Neymar mandou construir um espaço com isolamento acústico em um anexo da sua mansão em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro.

Procurada pelo ., a assessoria do craque negou a realização do evento. No entanto, conforme apuração da CNN Brasil, o evento segue ocorrendo desde sábado (26) e contou com a apresentação do grupo de pagode Vou Pro Sereno, que confirmou a presença em um “evento particular”.

Confira a íntegra da nota:

A agência Fábrica esclarece que é a idealizadora e produtora de evento de réveillon na região da Costa Verde, no Estado do Rio de Janeiro, que receberá aproximadamente 150 pessoas. A realização do evento se dá cumprindo todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos.

A empresa esclarece também que o evento privado, com acesso exclusivo para convidados e sem vendas de ingressos, acontece com todas as licenças dos órgãos competentes necessárias para a sua realização. Bem como tem procedido em todos os eventos privados da agência no Rio de Janeiro e Ceará.