Empresário de Haaland nega acordo de atacante com o Barcelona: ‘Fake news’

O empresário do atacante Erling Haaland, Mino Raiola, negou nesta quinta-feira que o jogador tenha fechado um acordo com o candidato à presidência do Barcelona, Emili Rousaud, para se transferir para o clube espanhol. Em entrevista ao canal alemão Sport 1, o italiano afirmou que o acerto é uma “fake news” e que não entrou em contato com nenhum dos concorrentes ao cargo.

“Fake news! Nunca falei com nenhum candidato à presidência do Barcelona sobre Haaland e não o farei. Quando houver um novo presidente eleito em janeiro, pode me chamar”, declarou o empresário.

Na última quarta-feira, Josep Maria Minguella, vice da chapa comandada por Emili Rousaud, declarou que tinha estabelecido um contrato com o italiano e que já sabia o que seria necessário para fechar com o atacante norueguês. Mbappé e Neymar também foram citados como possíveis reforços dos catalães.

Haaland chegou ao Borussia Dortmund neste ano e possui vínculo com os alemães até 2024. Ao todo, disputou 32 jogos e marcou 33 gols.