Empresário de Lincoln vê ‘desrespeito’ do Flamengo: ‘Não seremos hipócritas, desvaloriza’

O empresário de Lincoln ficou bastante irritado com a decisão da comissão técnica do Flamengo de colocar o atacante para treinar com o sub-20 dois dias depois da eliminação na Conmebol Libertadores. O clube foi derrotado pelo Racing, da Argentina, nos pênaltis, no Maracanã.

“Achei um desrespeito do departamento de futebol profissional o Lincoln ter descido para treinar com a base. Esse é o primeiro ponto”, disse Victtão Remiro ao “GloboEsporte.com”.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Mas, colocando tudo em um contexto geral, ele desceu para treinar lá por respeito ao departamento da base, por todo carinho que teve enquanto jogou lá. Mas não seremos hipócritas, isso desvaloriza o próprio ativo do clube”, completou o empresário.

Remiro questionou a decisão inédita em relação ao cliente, citando que ele já vem há três temporadas integrando o elenco principal sem ter descido nenhuma outra vez para a base. Vale lembrar que Lincoln foi muito criticado nas eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil.

“Outro ponto importante: lembrar que ele está no time profissional há três anos. Nunca desceu para jogar na base nesse período. Vai descer justamente agora, faltando quase duas semanas para completar 20 anos? Mas volto a repetir, em respeito ao departamento da base do Flamengo, às pessoas que comandam a base do clube, que sempre tiveram carinho, deram suporte e confiança ao jogador, o atleta resolveu descer”, disse Remiro.

Apesar de ter treinado com o sub-20 na sexta, Lincoln não tinha em um primeiro momento concordado com a decisão da comissão técnica. A reportagem do “GloboEsporte.com” diz que na quinta-feira (3) ele se apresentou ao profissional, mas não pode treinar.

O atacante também pode estar de saída após a direção aceitar a proposta do Pafos, do Chipre, de 4 milhões de dólares (R$ 20,5 milhões) por 75% dos direitos dele. Mas, vale lembrar, oficialmente a contratação ainda não foi encerrada.