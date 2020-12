Empresas Como Unidades Sociais na Administração

Empresas são unidades sociais que visam atingir objetivos

Empresas dentro da Administração são unidades compostas por fatores diversos que maximizam resultados e direcionam recursos.

As empresas são unidades sociais que visam atingir objetivos. Como as empresas são compostas de vários elementos é importante adequar os elementos aos processos.

Os elementos que compõem as empresas são as pessoas, os processos, a tecnologia e o capital. Assim sendo, são fatores que amparam a cultura da empresa.

Organização, produção, bens e serviços

A finalidade de uma empresa como organização é a produção de bens ou a prestação de serviços.

Para que uma empresa seja configurada como organização é necessário que sejam integrados o sistema atual, ao passo que a visão do sistema é administrada.

Soluções e direcionamento de recursos

As teorias das empresas foram construídas com a objetividade de propor soluções para as situações que causam problemas.

Os recursos das empresas devem ser direcionados para que as demandas sejam atendidas, bem como seus objetivos sejam alcançados. Desse modo a empresa abrange a visão e repassa valores para a gestão.

Valores que amparam a visão da administração de recursos

A cultura da empresa é composta por seus valores, bem como a sua visão é amparada pela maneira como administra seus recursos. Sendo assim, fatores implícitos na rotina amparam a visão da empresa e aumentam as suas chances de alcançar diferentes objetivos.

Os elementos que compõem uma empresa podem ser ampliados e modificados, de modo que são adaptáveis as novas demandas do mercado.

Constantes mudanças e adaptação às novas tecnologias

Dentro da administração a composição das empresas pode ser alterada, bem como seus objetivos, como ocorre desde a revolução industrial.

Estamos num mercado que está em constante mudança. Por isso, é vital que as empresas se adaptem as mudanças, direcione seus recursos e aceitem em suas rotinas novas tecnologias, sob o risco de obsolescência no mercado.

Por isso a administração de empresas fica viabilizada quando a empresa é vista como unidade social geradora de resultados.