Emprestado pelo Palmeiras, Dudu marca e se diz “mais à vontade” pelo Al Duhail

Emprestado pelo Palmeiras ao Al Duhail, o atacante Dudu ainda vive o início de sua trajetória pelo time do Catar. Responsável por um gol e três assistências na vitória por 6 a 1 sobre o Al Khor, aplicada nesta terça-feira, o brasileiro sente avanços no processo de adaptação à nova equipe.

No confronto com o Al Khor, válido pela 10ª rodada do campeonato nacional, Dudu marcou um gol de pênalti e ainda deu assistências para os companheiros Edmilson Junior (2) e Ahmed Yasser. Mohammed Muntari e Abdullah Abdulsalam completaram o placar, enquanto o também brasileiro Léo Gamalho descontou.

“A cada jogo que passa, me sinto mais à vontade e mais adaptado ao time. Hoje, pude jogar bem, participei diretamente de quatro gols e ajudei a equipe a conseguir uma grande vitória. A gente deu umas tropeçadas no começo do campeonato, mas, aos poucos, estamos melhorando e o nosso objetivo é brigar pelo título”, disse Dudu.

Em 17 partidas disputadas pelo Al Duhail, o atacante brasileiro soma 12 participações diretas em gols, uma vez que marcou seis vezes e deu seis assistências. Com 18 pontos ganhos, o time defendido por Dudu ocupa atualmente a quarta colocação do campeonato local.

Com status de ídolo para a palmeirense, Dudu no último mês de julho foi emprestado por um ano ao Al Duhail, com opção de compra em definitivo. Ao deixar o clube alviverde, o atacante deixou claro o desejo de prolongar a estadia na equipe do Catar.

Protagonista nos títulos da Copa do Brasil 2015 e das edições de 2016 e 2018 do Campeonato Brasileiro, Dudu também participou da campanha do Paulista 2020. O atacante contabiliza um total de 70 gols marcados em 305 partidas pelo Palmeiras.