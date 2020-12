Empréstimo da CAIXA por meio de nova modalidade do FGTS está liberado

A Caixa Econômica Federal realizou a antecipação do pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na modalidade que entrou em vigor em 2020, o chamado saque-aniversário. Essa nova opção poderá ser antecipada como garantia em linha de empréstimo.

“O empréstimo consiste em uma antecipação do valor do saque disponibilizado no mês do seu aniversário. O saldo do FGTS é utilizado como garantia da operação, trazendo simplicidade e agilidade para a contratação”, disse a Caixa.

Os trabalhadores terão até três anos de pagamento do recurso para crédito no valor mínimo de R$2 mil. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o dinheiro será liberado digitalmente, sem necessidade do trabalhador ir até uma agência.

A taxa de juros, conforme informou o banco, é bastante atrativa: 0,99%a.m., entre os empréstimos a pessoas físicas.

“O crédito é rápido e fácil, sem burocracia. Basta acessar o Internet Banking, simular, contratar e utilizar o recurso”, disse o banco.

Vantagens do empréstimo

De acordo com o presidente da Caixa, as vantagens do empréstimo são as taxas de juros mais baratas destinadas a pessoas físicas, de 0,99% ao mês.

“Você pode antecipar um, dois e até três anos. E o valor também é variado, até o limite do saldo, tendo no mínimo R$ 2 mil”, afirmou em live.

Juros por mês: 0,99%

Juros por ano: 12,54%

Valor mínimo do empréstimo: R$ 2 mil

Antecipação de até três anos do benefício.

Facilidade: Crédito rápido e de fácil contratação

Praticidade: Pagamento automático e em parcela única

Rapidez: Dinheiro na conta no dia seguinte à contratação

Conveniência: Não pesa no orçamento pois não tem prestação mensal

Requisitos

Ser maior de 18 anos ou emancipado

Possuir conta poupança ou conta corrente na CAIXA

Estar com CPF em situação regular na Receita Federal

Como contratar a linha de crédito?

De acordo com informações da Caixa, o trabalhador poderá contratar a Antecipação Saque Aniversário FGTS “de onde estiver, na palma da sua mão ou no seu computador, de forma totalmente digital”, disse o banco.

Faça a adesão ao saque aniversário

Faça a adesão no Internet Banking CAIXA, app CAIXA ou app FGTS e indique a CAIXA. Verifique o valor a que tem direito.

Contratação

É possível realizar a contratação por meio da rede de agências e também pelo Internet Banking CAIXA.

Neste momento, por necessidade de ajustes no canal digital devido à grande procura, as contratações estão sendo realizadas somente nas agências. Em breve estarão novamente disponíveis pelo Internet Banking e aplicativo CAIXA.

Dinheiro na conta

A CAIXA bloqueia o saldo na conta do FGTS para fins de garantia e libera o valor da Antecipação em sua conta no dia seguinte.

Demanda

A contratação da nova modalidade de empréstimo teve início no dia 27 de julho. A Caixa Econômica Federal prevê grande demanda pelo serviço, uma vez que cerca de 6,1 milhões de pessoas aderiram ao saque-aniversário.

Empréstimos consignados com o FGTS

Até setembro, a Caixa Econômica Federal realizou empréstimos consignados para um total de 760 mil trabalhadores usando como garantia o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), segundo o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida.

Ainda, de acordo com o secretário, no dia 15 de setembro, o volume garantido foi de aproximadamente R$ 2,2 bilhões.

“Conversei com a Caixa há pouco e eles me informaram que 760 mil trabalhadores fizeram o uso do crédito consignado com garantia do FGTS. Essa nova modalidade de crédito totalizou R$ 2,2 bilhões em garantias”, afirmou o chefe da SPE. “Estamos impulsionando o mercado de consignado com o FGTS. É uma maneira mais parada para o consumidor. Convido os outros bancos a fazerem o mesmo”, completou.

O uso dos saques do FGTS como garantia para empréstimos no mercado está previsto nas novas regras do benefício, que foram aprovadas pelo Congresso no ano passado e criaram as modalidades de saque aniversário e saque imediato.